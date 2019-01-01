طبيب الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للملاعب

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، موعد عودة صانع الألعاب محمد محمود للمستطيل الأخضر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وقال طبيب الأهلي إن محمد محمود بدأ تدريبات الكرة، وسيحتاج إلى 45 يومًا للعودة للتدريبات الجماعية، موضحًا أن اللاعب قد يحتاج بعدها لفترة بسيطة للتأهيل البدني تستغرق أسبوعًا.



وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في لقاء سموحة يوم 8 يناير الماضي.



وعن موقف اللاعب عمار حمدي صانع الألعاب، قال: "عمار حمدي تعرض لكدمة في وجه القدم نتيجة التحام مع أحد زملاءه ليغادر المران مصاباً".



وأكد الطبيب أن الثلاثي رمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبي الفريق أصبحوا جاهزون تماماً لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء بالدوري، بعد عودتهم للتدريبات الجماعية وتعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها.



وعانى رمضان من إجهاد في العضلة الضامة كما اشتكى الشيخ من كدمة في إصبع القدم واشتكى وحيد من إصابة عضلية.