الريان القطري يضم الجزائري براهيمي 3 مواسم

أعلن نادي الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم عن تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري ياسين براهيمي في عقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من بورتو البرتغالي.



وكتب النادي عبر حسابه على تويتر اليوم "ياسين براهيمي رياني لثلاثة مواسم"، مصحوبا بصور ومقطع فيديو لتوقيع اللاعب على عقود انضمامه.



وأضاف الريان "في حضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني (رئيس نادي الريان)، وقع الدولي الجزائري ياسين براهيمي على عقود انتقاله للرهيب لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من نادي بورتو البرتغالي" دون الكشف عن القيمة المالية للتعاقد.



وكان النادي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن اللاعب أجرى الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار بالدوحة، وذلك تمهيدا لتوقيعه على العقود.



وكان براهيمي نال مع الجزائر لقب كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1990 بعد تغلبها على السنغال 1-صفر في المباراة النهائية.



ولم يعتمد جمال بلماضي مدرب الجزائر على براهيمي كثيرا في البطولة، نظرا لتألق إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي.