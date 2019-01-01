مصر ضد صربيا.. وتونس تصطدم بالسويد في مونديال اليد

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره الصربي، يوم الأربعاء المقبل، في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد، المقامة في إسبانيا حاليا.



وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته في البطولة برصيد 10 نقاط بعد 5 انتصارات حققها على حساب السويد وفرنسا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وأستراليا.



ويلعب منتخب تونس مع نظيره السويدي أيضاً يوم الأربعاء في ثمن نهائي مونديال الشباب.



واحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة الأولى خلف سلوفينيا وإسبانيا بعد الفوز على أمريكا وصربيا واليابان والخسارة أمام سلوفينيا واليابان.



الجدير بالذكر أن منتخب مصر هو الفريق العربي الوحيد الذي نجح من قبل في حصد لقب كأس العالم للشباب لكرة اليد عام 1993.