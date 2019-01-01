الباز: فتاة العياط "بريئة".. وأطالب المجتمع بحمايتها (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص العياط "عذراء"، وقتلت من أجل الدفاع عن شرفها.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا يطالب إلا بتحقيق العدل، مشيرا إلى أن هذه البنت بريئة، وكانت ضحية، ودافعت عن شرفها بكل قوة.

وطالب "الباز"، المجتمع بحماية فتاة العياط، متابعا: "بلاش نبقى قاسيين على بعض لهذه الدرجة".

تسلمت نيابة العياط في الجيزة، بإشراف المستشار أحمد الفقي، اليوم الإثنين، تقرير الطب الشرعى بشأن "فتاة العياط"، "أ. أ"، 15 عامًا، المتهمة بقتل سائق ميكروباص، وقالت إنه حاول اغتصابها، الجمعة قبل الماضي، في منطقة "جبلية" بالعياط.

وأفادت التحقيقات بأن التقرير ورد به أن الفتاة "عذراء".