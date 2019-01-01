فيديو مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة.. ومصادر أمنية: لم يصلنا بلاغ حتى الآن

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لحرق مسن، زعموا فيه أن شخصا حرق والده البالغ من العمر 60 عامًا بمدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة.



وتواصلت الدستور مع الجهات الأمنية في أبو المطاطير، للتأكد من صحة الواقعة وإذا كان هناك بلاغا بالفيديو، وكان الرد أنه لا يوجد حتى الآن بلاغ يخص تلك الواقعة وجاري التحقيق لبيان الملابسات وفحص الفيديو.