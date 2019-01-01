مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي والشعب بذكرى 23 يوليو

أرسل مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي منير حنا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.



وقال المطران منير حنا – في برقية التهنئة – إن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصري كرامته وحريته ومقدراته.



وأضاف مطران الكنيسة الأسقفية بمصر أن ثورة يوليو أظهرت حرص الجيش المصري الباسل على مصالح الشعب وآماله.



وكان بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم اسحق والدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قد بعثا ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.