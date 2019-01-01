7 أفكار لديكور غرفة الطفل مستوحاة من عالم الطيران (صور)

يعشق الأطفال عالم الطيران ويرغبون بتقليد الطيارين، ويشعرون بالإثارة عند مشاهدة الطائرات تحلّق في السماء.



وفيما يلي مجموعة من الأفكار لديكور غرفة الطفل، بوحي من عالم الطيران، بحسب موقع كيدز إن أنتيريرز:



1- استخدام ورق جدران مع رسومات لطائرات ورقية لتزيين غرفة الأطفال.



2- نموذج لطائرة كلاسيكية يتم تعليقها من سقف الغرفة لمزيد من أجواء الإثارة.



3- بطريقة مشابهة للسابق، يمكن تزيين غرفة الطفل بمجموعة من الطائرات الصغيرة.



4- رسم لوحة تضم مجموعة من الطائرات والمناطيد وغيرها من رموز الطيران على أحد جدران الغرفة.



5- رفوف لغرفة طفلك على شكل طائرة مزودة بمروحية.



6- سرير بتصميم مميز لطفلك على شكل طائرة مميزة بألوان زاهية.



7- تزيين أحد الجدران بعدد كبير من النماذج الصغيرة للطائرات.