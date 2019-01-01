الجزائري بن ناصر يخضع للفحص الطبي في ميلان

وصل الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم إمبولي، إلى مدينة ميلانو، اليوم الاثنين، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إسماعيل بن ناصر نجم المنتخب الجزائري، وصل إلى ميلانو، وتوجه مباشرة للخضوع للفحص الطبي في الروسونيري.



ولفتت إلى أن بن ناصر سيوقع غدًا الثلاثاء، على عقود انضمامه لميلان، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات مقبلة، في صفقة تتكلف 15 مليون يورو.



وتشير التقارير الصحفية إلى أن إسماعيل بن ناصر سيحصل على 1.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.



يذكر أن إسماعيل بن ناصر، حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا، التي أقيمت مؤخرًا في مصر، ونال لقبها منتخب الجزائر على حساب السنغال.