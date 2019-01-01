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محافظات

افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في الفيوم

الإثنين 22/يوليه/2019 - 09:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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افتتح محافظ الفيوم معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة الذى تنظمه مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية، على مدى عشرة أيام أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عبد الفتاح شرف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة مجدي جاب الله، ورئيس مركز ومدينة الفيوم المهندس أيمن عزت.

تفقد المحافظ أقسام المعرض التي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والمعكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضر والفاكهة والعسل والمنظفات، وأكد أن إقامة مثل هذه المعارض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتفعيلًا لقرارات مجلس المحافظين الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين والتصدى للغلاء وارتفاع الأسعار، معربًا عن شكره لجميع المشاركين فى المعرض.
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