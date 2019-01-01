الباز: السيسي رجل متصالح مع نفسه ويعيد الاعتبار للجميع

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عبد الفتاح السيسي رجل متصالح مع نفسه لأنه يعيد الاعتبار للجميع، مشيرا إلى أن المسئول في مصر عند تنحيه عن المنصب كان يتم نفيه، ولا نسمع عنه مرة أخرى، بعكس الرئيس السيسي الذي نجد بجانبه دائما وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي، وأيضًا المشير محمد حسين طنطاوي، وررئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بمقر الكلية الحربية كرم الرئيس الأسبق محمد نجيب، لافتا إلى أن السيسي يعيد لكل من ضحى من أجل الوطن اعتباره، حتى لو كان هناك خلاف سياسي حوله.

وشهد الرئيس حفل تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبدالحليم أبوغزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، وكذلك الدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخرى محمد على فهمى، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء محمد سعيد علي.