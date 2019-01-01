الأهلي يستهدف ثنائي بيراميدز

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي للظفر بخدمات الثنائي رجب بكار ومحمد مجدي “أفشة”، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.



ويقوم الأهلي في الوقت الحالي بحس نبض إدارة بيراميدز مع خهلال أحد الوسطاء من اجل الحصول على توقيع الثنائي.



ويلعب رجب بكار في مركز الظهير الأيمن، بينما يجيد أفشة في مركز صانع الألعاب.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، والتي يكفي الفوز بها اعلان الفريق الاحمر بطلاً للدوري المصري الممتاز.