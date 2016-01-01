إنتر ميلان يستهدف الظهير الأيسر كريستيانو بيراغي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الإثنين أن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع كريستيانو بيراغي الظهير الأيسر لنادي فيورنتينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد موقع “FCInterNews” الإيطالي مساء اليوم أن طلب التعاقد مع اللاعب الدولي الإيطالي جاء بناءً على توصية من المدرب أنطونيو كونتي باعتباره الصفقة المثالية لتعزيز الجانب الأيسر.



وأثبت البالغ من العمر 26 عاماً قدرته في العديد من المناسبات على اللعب في خط الدفاع أو في الأظهرة ، فضلاً عن براعته الكبيرة للغاية في التقدم للأمام عن طريق الأجنحة في خطة 3-5-2.



وتخرج المدافع كريستيانو بيراغي في أكاديمية إنتر ميلان للشباب ، قبل أن يغادر فريق النيرازوري مقابل خمسة ملايين يورو إلى صفوف بيسكارا في سوق الانتقالات الصيفة فيي عام 2016.



ومع ذلك ، هناك مشكلة كبيرة في سعي إنتر ميلان للحصول على بيراغي الذي خاض 40 مباراة مع فيورنتينا في الموسم الماضي ، حيث يتراوح سعره في السوق ما بين 18 و 20 مليون يورو.