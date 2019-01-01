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رياضة

مدرب الاسماعيلي: نسير في الطريق الصحيح ومباراتنا مع الزمالك صعبة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:32 م
محمود جابر المدير
محمود جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
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أكد محمود جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن تعادل الزمالك مع الجونة أمس سيزيد من صعوبة لقاء فريقه مع الزمالك والمقرر بعد غد الأربعاء باستاد بتروسبورت وهي المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 27 في الدوري الممتاز.

وقال جابر في تصريحات اليوم: "نتائج الإسماعيلي الموسم الجاري لم تكن مرضية بنسبة كبيرة ولكنها تسير الآن في الاتجاه الصحيح"، وأضاف: ”سيتم إبرام بعض الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد وإسعاد الجماهير وتحقيق مطالبهم" واعدا جماهير الإسماعيلي بموسم جيد وصفقات ترضيهم.

وأوضح جابر أن لاعبي الإسماعيلي علي استعداد تام من أجل مواجهة الزمالك وقال: نواجه الفرق الكبيرة بكافة الإمكانيات وسنقدم أداء مثلما فعلنا في لقاء الأهلي ولا يشغلنا على الإطلاق بطل الدورى.

واختتم جابر تصريحاته التي اوردها موقع النادي : "لدينا عدة غيابات بالتأكيد مؤثرة، لكنى اثق فى البدلاء لتعويض غيابهم وتقديم أفضل ما لديهم فى المباراة التى اراها مصيرية بالنسبة للمنافس".
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