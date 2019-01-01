راكتيتش: اعتدت على شائعات رحيلي عن برشلونة

اعترف النجم الكرواتي ايفان راكتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم، أنه اعتاد أن يكون هدفا للشائعات التي تتمركز حول احتمالية انتقاله لنادٍ آخر، مؤكدا أن هذا الأمر لا يزعجه لأنه جزء من كرة القدم، على حد قوله.



وقال راكتيتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم في معسكر برشلونة باليابان: "إنه موقف اعتدته منذ أن جئت إلى هنا، يحدث كما حدث في العام الماضي، بالطبع تحدثت مع النادي ومع المدرب، فكرتي لم تتغير، أرغب في الاستمرار، ولكنني سأكون مستعدا لأي شيء".



وأشار اللاعب الدولي الكرواتي إلى أن تعاقده مع برشلونة لا يزال يمتد لسنوات، وأن رغبته الوحيدة هي تقديم الأفضل للنادي الكتالوني.



وأضاف راكتيتش: "هنا نحاول جميعا أن نكون معا مجموعة قوية، من يؤدي بشكل أفضل في الملعب هو من سيلعب، ولهذا يوجد المدرب".



وتابع: "سأبذل كل شيء، وسأعمل بقوة لكي يختارني المدرب للعب، وسأحاول مساعدة برشلونة للفوز بكل شيء، أهم شيء هو أننا هنا نشكل مجموعة قوية".



وأوضح راكتيتش أنه هذه الشائعات المستمرة التي تتردد حوله لا تزعجه، وأكمل قائلا: "يجب أن أدرك أن كرة القدم تسير على هذا النحو، كما أن هذا يشعرني بعض الشيء بالفخر، لأن الأسئلة التي تدور حولي تعني أنني أقوم بالأمور على نحو جيد".



وأردف: "أشعر بالهدوء، ولدي رغبة كبير في اللعب، أحاول أن أستمتع بكرة القدم وأن أكون مرة أخرى جزءا من مجموعة قوية للغاية وتفادي أخطاء السنوات الماضية".