أسوان يخوض 3 وديات في معسكره بالإسكندرية استعدادا للدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ثلاث وديات استعدادا للموسم الجديد ضمن معسكره الثاني بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.



وقال مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن اللواء أحمد سليمان رئيس النادى وافق على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني مجدى عبد العاطي، بخوض ثلاث مباريات ودية؛ للوقوف على مستوى اللاعبين الذين انضموا للفريق حديثا.



وأوضح أن الفريق سيخوض أولى المباريات الودية يوم الخميس المقبل أمام الرجاء المطروحي، والثانية يوم الثلاثاء المقبل أمام فاركو، والمباراة الثالثة والأخيرة يوم الخميس الأول من أغسطس المقبل، مضيفًا أنه جاري الاتفاق عليها على أن تكون أمام أحد فرق الاتحاد السكندري أو سموحة أو حرس الحدود.



ويواصل فريق أسوان استعداداته للموسم الجديد للدوري الممتاز من خلال معسكر الإعداد المقام حاليا على ملاعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ويستمر حتى التاسع عشر من شهر أغسطس المقبل وهو المرحلة الثانية من برنامج الإعداد بعد معسكره الأول الذي انتهى مؤخرا بالمركز الأوليمبي في القاهرة.