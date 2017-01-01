قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية، بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على القرار.



المتهمان المخلى سبيلهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، كلا من: شريف الروبي، ومحمد أكسجين، وجهت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

