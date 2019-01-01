القبض على عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بالسلام

أمرت نيابة السلام حبس عاطلين لسرقتهم الشقق السكنية بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم سامح ص، ثروت م عاطلين واعترف المتهمين بإرتكابهم واقعة سرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام بأسلوب مراقبة الشقق وكسر الباب.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغات لقسم شرطة السلام أول تفيد بسرقة شققهم السكنية بالسلام وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.