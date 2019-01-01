إنشاء 7 محطات رفع ومحطة معالجة ثلاثية ببئر العبد

أكد إيهاب فرغلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد، سرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة بئر العبد، مشيرًا إلى إنشاء ٧ محطات رفع ومحطة المعالجة الثلاثية، مضيفًا أن موعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة سيكون خلال سنة واحدة من تاريخ البدء في المشروع.



جاء ذلك خلال اجتماع فرغلي مع الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي بالمدينة، اليوم الإثنين، وقال إن مشروع الصرف الصحي سيشمل جميع شوارع مدينة بئر العبد، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تسوية الشوارع التي ينتهي بها العمل أولًا بأول، حتى لا يشعر المواطن بالمعاناة نتيجة الأعمال التي تم تنفيذها.



تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور كلٌ من سليمان فرج نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وممثلين عن الموارد المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.