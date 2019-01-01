30 ألف دولار لمن يكتشف أخطاء بـ"جوجل"

أصبح الآن ما يسمى ب"قراصنة القبعة البيضاء" الذين يكشفون نقاط ضعف أو ثغرات أمنية في متصفح جوجل كروم مؤهلين للحصول على مكافآت بقيمة 30،000 دولار أو أكثر، بزيادة عن الحد الأقصى السابق البالغ 15،000 دولار.



ووفقًا لما نشرته مدونة جوجل الأمنية، قررت الشركة زيادة الجوائز المقدمة من خلال برنامج مكافآت الأخطاء.



وقالت شركة جوجل في بيان لها: "لقد تم تصميم كروم دائمًا مع توفير لأمان المتصفح في جوهره من خلال مجتمع عالمي شغوف كجزء من مشروع كروميوم المفتوح المصدر الذي يضم باحثين في مجال الأمن على مستوى عالمي يساعدون في الدفاع عن كروم ومتصفحات أخرى تعتمد عليه.



وأوضحت جوجل أيضًا أن "التقرير عالي الجودة" الذي يقدمه قراصنة الإنترنت يجب أن يتضمن بعض المؤشرات مثل إظهار السبب الجذري لظهور الثغرات الأمنية والسبل المقترحة لتصحيحها.