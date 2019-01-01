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عالم

ترامب: نتعاون مع باكستان لإيجاد سبيل للخروج من حرب أفغانستان

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:20 م
ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسلام اباد لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان.

ولا يزال ترامب محجما عن إعادة تقديم المعونات الأمريكية لباكستان، ويربط ذلك بما سيتم تنفيذه على الأرض، لكنه عرض على إسلام اباد المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند.

قال خان لترامب إنه لا يوجد سوى حل وحيد بشأن أفغانستان وإن إبرام اتفاق للسلام مع حركة طالبان صار أقرب من أي وقت مضى. وأضاف أنه يأمل في أن يستطيع خلال الأيام المقبلة أن يحث طالبان على استئناف المحادثات.

وترى الولايات المتحدة أن التعاون مع باكستان يجب أن يفضي لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما، غير أن العلاقات بين البلدين معقدة.

ويريد ترامب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان ويرى أن تعاون باكستان ضروري في سبيل التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب وضمان ألا تكون باكستان قاعدة لجماعات متشددة مثل تنظيم داعش.

وترغب واشنطن في أن تضغط إسلام اباد على حركة طالبان الأفغانية من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والمشاركة في محادثات تشملممثلين للحكومة الأفغانية.

وقطع ترامب العام الماضي معونات أمنية لباكستان بمئات الملايين من الدولارات متهما إسلام اباد بتوفير ملاذ آمن للمتشددين، وهو ما تنفيه باكستان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا سيجتمع في وقت لاحق اليوم الاثنين مع جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
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