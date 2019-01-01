رئيس الوزراء يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزيرة الصحة وعضوية كلا من الدكتور باسم صلاح صالح ، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البرلية بمركز الدكتور محمد غنيم للكلى بالمنصورة.



وعضوية الدكتور هشام مختار حمودة ، أستاذ الكلى والمسالك البولية بجامعة أسيوط، والدكتور رشاد برسوم ، أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب بجامعة القاهرة ، والدكتور حسام كامل ، أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة.



وتضم فى عضويتها الدكتور محمود المتينى ، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور عمرو عبد العال، أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتور أم كلثوم الحداد ، أستاذ طب وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومى ، والدكتور محمد صلاح الدين عبد الحميد زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمستشار محمد أحمد محمود المستشار القانونى لوزيرة الصحة وعضويةأيضا مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.



وتضمن القرار أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص بما لا يزيد عن اثنين فى الجلسة الواحدة ودون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة، وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.