الإسماعيلي يضع شروطه لبيع متولي إلى الأهلي

طلبت إدارة الإسماعيلي، من الأهلي الحصول على خدمات أحمد الشيخ وأحمد علاء وأحمد حمدي (معار للجونة)، بجانب مبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه لمنح الأحمر مدافع الدراويش محمود متولي.



وتسعى إدارة نادي الإسماعليي لتحقيق أكبر استفادة مالية من بيع محمود متولي، إلى الأهلي، خاصة وأن عقد اللاعب يتبقى به موسما واحدا فقط، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي ناد آخر دون الرجوع للدراويش.



وكانت إدارة الأهلي قد عرضت مبلغ مالي يصل إلى 10ملايين جنيه، بجانب إعارة 3 لاعبين للإسماعيلي، وهو الأمر الذي رفضه رئيس النادي إبراهيم عثمان، لرغبته في الحصول على اللاعبين بشكل نهائي.



وينتظر مسؤولو النادي الإسماعيلي الرد النهائي من الأهلي، لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل محمود متولي.



ويسعى الأهلي لضم مدافع جديد، في ظل معاناته من نقص شديد في هذا المركز على مدار هذا الموسم.