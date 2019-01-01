حملات أمنية ومرورية وتموينية بالمحافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الإثنين، حملات لضبط حائزي المخدرات والأسلحة وتنفيذ قرارات الإزالة والحملات الرقابية على المنافذ لضبط الأسعار والخارجين عن القانون.



ففي الدقهلية، قرر المحافظ كمال شاروبيم، غلق مصنع آيس كريم بمنية سمنود التابعة لمركز أجا لعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.



وشدد المحافظ في بيان على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



وأشار البيان إلى أن القرار جاء بناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية والمصانع بأجا وتم سحب 3 عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل وتحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية.



وفي محافظة المنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مزارع لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات، أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس بمديرية أمن المنيا، عن قيام مزارع مقيم بقرية دلجا دائرة المركز بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وتم ضبطه وبحوزته (طبنجة - 4 فرد خرطوش - 2 فرد محلي - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع).



فيما نظمت الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص، حملة أسفرت عن تحرير 26 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية.