كلوب يدعم مشروعا رياضيا للأطفال بجنوب أفريقيا

تعهد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بعد اختياره سفيرا للكرة الألمانية في 2019 بمساندة أحد المشاريع الرياضية التي لا تهدف للربح في جنوب أفريقيا.



وقام المدربان الألمانيان، هورست كريتي ورولاند بيشوف، المسؤولان عن الرابطة التي تعلن أسماء سفراء الكرة الألمانية في كل عام، بإزالة النقاب عن المشروع اليوم في بريتوريا، بدون حضور كلوب.



وتقوم الرابطة المذكورة بمساندة المشاريع الرياضية ذات الطابع الاجتماعي في العالم أجمع، كما تقوم باختيار المدربين واللاعبين الألمان، الذين قد يمثلون صورة إيجابية لألمانيا في الخارج.



وقرر كلوب دعم هذا المشروع الذي ستحتضنه مدينة هوت باي الساحلية التي زارها المدرب الألماني في 2017، والذي يهدف إلى توحيد الأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية عن طريق كرة القدم وتعليمهم بعض القيم والقواعد الأخلاقية.