ثقافة الإسكندرية تنظم فعاليات ثقافية وفنية احتفالًا بثورة يوليو

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الاثنين، عددًا من الفعاليات الثقافية المتنوعة بالمواقع التابعة له، بمناسبة الاحتفال بمرور ٦٧ عامًا على ثورة ٢٣ يوليو.



ففي بيت ثقافة ٢٦ يوليو أقيم معرض فني بعنوان "ثورة مصرية"، ضم باقة من اللوحات والمجسمات الفنية باستخدام الألوان المتنوعة وخامات البيئة المختلفة، حيث عبرت الأعمال الفنية عن الثورة، كما أقيمت ندوة بعنوان "ثورة يوليو والتغير في المناخ الثقافي"، بمشاركة الأديب الناقد محمد عطية.



وناقش قصر ثقافة مصطفى كامل كتاب ثورة 23 يوليو للكاتب دكتور فطين أحمد، كما أقام الفرع عددًا من الندوات تحت عنوان "ثورة ٢٣يوليو" بقصور ثقافة برج العرب، الشاطبي، الأنفوشي، استعرضت أسباب الثورة وآثارها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، بمشاركة نخبة من المتخصصين.



من ناحية أخرى، عقدت إدارة الشئون الثقافية بالفرع ندوة بعنوان "القوى الناعمة ودورها في خدمة قضايا الوطن"، بقصر ثقافة الشاطبي، تناولت دور القوى الناعمة من آداب وفنون وثقافة وإعلام في التأثير على الرأي العام.