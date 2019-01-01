"الغرف السياحية": الاتحاد وافق على 100 قرار و130 توصية خلال 10 اجتماعات

قال ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن مجلس الاتحاد وافق على ١٠٠ قرار و١٣٠ توصية خلال اللجان النوعية الخمس التي تم عقدها على مدار عشرة اجتماعات.



وأضاف "تركي"، أن أهم ما قامت به تلك اللجان هو ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد وغرفه والذي بلغت تكلفته ما يزيد عن ١٠٠ مليون جنيه، سددتها الغرف منذ تخصيص الأرض والحصول على الرخصة الخاصة بالمباني في عام ٢٠٠٧.



وأكد "تركي" في تصريحات صحفية، أن نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة ٦٤.٥٪؜، إلا أنه وفقا للجان الهندسية المعتمدة وكذا تقرير لجنة المبنى، فإنه أثناء البناء في عام ٢٠١١ حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل بالمبنى الذي صادف أيضا ثورةً يناير، مما ترتب علية آثار حالت دون استكمال المبني، إلا أنه بدأ العمل مرة أخرى فيه.