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طبيبك عندنا.. 7 أسباب للصداع يمكنك تجاوزها

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:27 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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يعد المرض الذى لا يخلو شخص من الشكوى منه ولو مرة بالعمر أو أكثر، هو مرض "الصداع"، حيث إن أسبابه عديدة، تؤثر على الإنسان.

وكشف الدكتور سيد رشدى محجوب، استشارى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، أشهر أسباب الصداع.

1- تسبب أى مشكلة بالعين سواء تتعلق بطول النظر أو قصره أو ارتفاعه ضغط العين، مما يسبب صداعا غير محتملا، لذا لابد من عمل الفحوصات اللازمة للعين للتأكد من سلامتها.

2- وجود أورام بالمخ قد تكون سبب قوى لحدوث الصداع.

3- القلق والتوتر من مسببات الصداع الأساسية، لذا ننصح بتجنب القلق لأنه يسبب صداعا كبيرًا.

4- مشكلة الجيوب الأنفية، حيث يؤدى ذلك إلى حدوث الصداع بشكل غير محتمل.

5-عدم الحصول على قسط كافى من النوم أو عدم تناول الطعام لفترة طويلة من اليوم وأيضًا قلة شرب المياه.

6- ونصح "محجوب" بضرورة الانتباه لأعراض الصداع وضرورة الفحص اللازم، وعدم تجاهله، خاصة مع تكرارة وزيادة حدته فى كل مرة عن السابقة.

7-فى حالة عدم استجابة الصداع للمسكنات، ذلك ينذر بوجود مشكلة خطير، نتج عنها هذا الصداع ولابد ومن التوجه المباشر لطبيب المخ والأعصاب للوقوف على الأسباب وعلاجها.
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