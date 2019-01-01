اعتماد 5.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي في بني سويف

أكد محافظ بني سويف أنه تم اعتماد مبلغ 5.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية "دنديل" بمركز ناصر الذي كان متوقفًا منذ سنوات.



وقال المحافظ- خلال لقائه اليوم وفدًا من أهالي القرية لتقديم الشكر لجهود المحافظ لاستكمال مشروع الصرف الصحي- إن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطن، لا سيما أن القيادة السياسية دائمة التوجيه بضرورة العمل بكل الوسائل على الارتقاء بمستوى حياة المواطن خاصة في مجال توفير المطالب الأساسية في القطاعات الحيوية.



من جانبهم، أعرب الأهالي عن تقديرهم للمحافظ الذي عندما لحظ عن طريق التقارير الفنية التي تعرض عليه، الخاصة بموقف المشروعات الجاري تنفيذها، أن المشروع متعثر بسبب التمويل، مشيدين بمستوى التعاون بين المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز.