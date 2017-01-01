الكاف يحدد الإثنين المقبل موعدًا لإجراء قرعة تصفيات مونديال 2022

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الإثنين المقبل، موعدًا لإجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأوضح الكاف- في بيان اليوم- أن عملية سحب قرعة تصفيات المونديال ستقام يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر.



وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى منتخب مصر من خوض منافسات الدور التمهيدي للتصفيات، ضمن المنتخبات الـ26 أصحاب أعلى ترتيب إفريقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



جدير بالذكر أن منتخبات مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا، مثلوا قارة إفريقيا في كأس العالم الماضية عام 2018 في روسيا.