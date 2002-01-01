فرنسا تحذر الاحتلال الإسرائيلي من هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

أدانت فرنسا هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدّة مبانٍ للفلسطينيين في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق القدس المحتلة.



وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم، أن أعمال الهدم التي ينفذها جيش الاحتلال تتنافى في الأراضي المحتلة مع القانون الدولي، ولا سيّما مع القانون الدولي الإنساني ومع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وشددت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني على أن أعمال الهدم تمت للمرّة الأولى في مناطق تقع ضمن نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، وهي تمثّل سابقة خطيرة تؤثّر مباشرةً في حلّ الدولتين.



وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 8 مبان تحتوي على عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وحاصرت قوات الاحتلال في ساعات الفجر المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات وفرضت طوق أمني محكم على المكان لتبدأ الجرافات عملية الهدم.



وأخطرت سلطات الاحتلال السكان بعملية الهدم التي ستطول 16 بناية سكنية تحتوي على 109 شقق سكنية بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع الذي أقامته دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 2002، بعنوان عملية السور الواقي لحماية إسرائيل.