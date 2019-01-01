بايرن يُنهي الجدل حول مقايضة برشلونة ومانشستر سيتي

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني، تحركاته من أجل التعاقد مع صفقات جديدة، لتعزيز قوة الفريق الهجومية في الموسم المقبل.



ويأتي التعاقد مع جناح هجومي على رأس أولويات النادي البافاري هذا الصيف، مما جعل ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونخ، بجانب عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني.



وكشفت صحيفة "سبورت بيلد"، حقيقة التقارير التي تفيد بتقدم بايرن ميونخ بعرض رسمي، يتضمن مبلغًا ماليًا إلى جانب ظهيره النمساوي ديفيد ألابا، من أجل الظفر بتوقيع ساني أو ديمبلي هذا الصيف.



ونفى الفريق البافاري، الدخول في أي مفاوضات مع مسئولي مانشستر سيتي أو برشلونة، حول أي مقايضة.



وأكدت الصحيفة أن النادي الألماني لن يسمح لأي لاعب بالرحيل هذا الصيف، باستثناء الخروج المحتمل للمدافع المخضرم جيروم بواتينج، مما يعني عدم نيته في إقحام ألابا ضمن أي صفقة.