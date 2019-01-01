إزاحة الستار عن خطة ريال مدريد لضم نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد اقترح على سان جيرمان، الحصول على 90 مليون يورو بجانب الاستفادة من جهود جاريث بيل، مقابل ضم نيمار.



وأضافت "رغم أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة، لكن تعاقد الفريق الكتالوني مع أنطوان جريزمان قد يعقد مهمة انضمامه للبارسا خلال الصيف الحالي".



وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يتحلى بالجدية في رغبته حول ضم نيمار هذا الصيف.



يُذكر أن اسم نيمار ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعدما أبدى اللاعب عدم رغبته في البقاء مع النادي الفرنسي، لكن كل المؤشرات تُفيد بعودته لصفوف برشلونة.