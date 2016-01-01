"هاليبرتون" الأمريكية تتوقع نمو مبيعاتها الخارجية خلال العام المقبل

ذكرت شركة الخدمات النفطية والمقاولات الأمريكية العملاقة "هاليبرتون" اليوم الاثنين أنها تتوقع نمو مبيعاتها الخارجية خلال العام الحالي بمعدل 10% مقابل تباطؤ أنشطتها في السوق الأمريكية، في مجال خدمات حقول إنتاج الزيت الصخري بتكنولوجيا التكسير.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان "هاليبرتون" يؤكد ما صدر عن شركة الخدمات النفطية الأمريكية "شلمبرجر ليمتد" في الأسبوع الماضي، حيث أشارت إلى تحسن إيراداتها الدولية في حين تتوقع تراجع أنشطتها في أمريكا الشمالية خلال الربع الأخير من 2019.



ونقلت بلومبرج عن "جيف ميللر" الرئيس التنفيذي لشركة "هاليبرتون" قوله في بيان "نواصل البناء على قوة دفع النمو على الصعيد الدولي وندير بنجاح آليات السوق في أمريكا الشمالية".



يأتي ذلك في حين أعلنت "هاليبرتون" نمو إيراداتها الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول، في حين زادت إيراداتها الأمريكية بنسبة 2% فقط خلال الفترة نفسها.



وارتفع سهم الشركة على خلفية هذه الأنباء بنسبة 8.3% في تعاملات بورصة نيويورك اليوم وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد بالنسبة للسهم منذ نوفمبر 2016.



وتحملت "هاليبرتون" خلال الربع الثاني من العام الحالي نفقات قبل حساب الضرائب قيمتها 247 مليون دولار مرتبطة بانخفاض قيمة الأصول وتكاليف تسريح عمال.



في الوقت نفسه أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أرباح السهم الواحد من أسهم "هاليبرتون" خلال الربع الثاني من العام الحالي يبلغ بعد استبعاد البنود غير المتكررة 35 سنتا وهو ما يزيد عن أعلى توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم.



وأشار "لوك ليمون" المحلل في شركة "كابيتال وان سيكيوريتز" إلى أن قطاع التكسير في "هاليبرتون" قاد النمو في أرباح الشركة، حيث زادت أرباح تشغيل القطاع بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي ويعود ذلك جزئيا بفضل ارتفاع مبيعات معدات التكسير خارج الولايات المتحدة وكندا.