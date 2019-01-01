مقتل 30 حوثيًا بكمين للجيش اليمني في صرواح بمأرب

لقي أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا في قلب جبهة صرواح وشنت عليها هجومًا مفاجئًا، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين عنصرًا منها، فيما لاذ البقية بالفرار. واستعادت قوات الجيش خلال الهجوم كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.