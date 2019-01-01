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عالم

وكالة الطاقة: مستعدة للتحرك للإبقاء على نفط كاف بالسوق

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن حق المرور الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق هو أمر محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه.

كان الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز يوم الجمعة فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبل أسبوعين.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل المخاوف من أن احتجاز إيران للناقلة قد يفضي إلى تعطيلات في الإمدادات القادمة من منطقة الخليج الغنية بالطاقة.

مضيق هرمز ممر نقل بحري حيوي لتجارة الطاقة العالمية، وقالت وكالة الطاقة إن حوالي 20 مليون برميل من النفط تُنقل يوميًا من خلال المضيق، بما يعادل نحو 20 بالمائة من المعروض العالمي.

وقالت وكالة الطاقة "الوكالة مستعدة للتحرك بسرعة وحسم في حالة حدوث تعطل بما يكفل استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية، "مضيفة أن المدير التنفيذي فاتح بيرول أجرى محادثات مع حكومات أعضاء الوكالة والدول الشريكة إلى جانب كبار مستهلكي النفط ومنتجيه.

وأضافت في بيان "للمستهلكين أن يطمئنوا بأن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليًا، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من 2019، ما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميًا".

تبلغ احتياطيات النفط المخصصة لحالات الطوارئ في دول وكالة الطاقة الدولية 1.55 مليار برميل، وتقول الوكالة إن هناك أيضًا 650 مليون برميل في حوزة القطاع الخاص ويحق للحكومات السحب منها إذا اقتضت الضرورة.

وأضافت أن المخزونات تكفي لتغطية أي تعطيلات للمعروض، قد يشهدها المضيق لفترة ممتدة، لكنها لم تحدد أمد تلك الفترة.
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