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محافظات

محاضرات ثقافية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو بالأقصر

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى الأمير
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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجارى بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، ففى يوم 23 يوليو يعقد قصر ثقافة الأقصر ندوة عن "ثورة 23 يوليو" يلقيها عبدالعاطى محمد، إلى جانب محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو والآثار المترتبة" بقصر ثقافة بهاء طاهر يلقيها النوبى عبدالراضى، وتنفيذ ورشة تعليم الرسم فى مكتبة الرزيقات قبلى يديرها شعبان بغدادى.

يعقد قصر ثقافة حوض الرمال يوم 24 يوليو الجارى محاضرة بعنوان "مفهوم الثقافة لدى الجميع"، وتعقد مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "بطولات الجيش المصرى والتحامه مع الشعب فى ثورة 23يوليو"، إلى جانب إقامة مكتبة الكيمان الثقافية أمسية شعرية عن ثورة 23 يوليو لأحمد أمين.

يقيم قصر ثقافة بهاء طاهر يوم 25 يوليو الجارى ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن البورتريه تدريب هاجر سيد، كذلك تقيم مكتبة المحاميد قبلى الثقافية ندوة بعنوان "أهم إنجازات ثورة يوليو" بمركز شباب المحاميد قبلى يديرها حسن محمود، الى جانب إقامة ندوة "التطرف الفكرى وكيفية محاربته" بمكتبة الدير الثقافية تلقيها منى رمضان، بالإضافة لإقامة مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان.
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