محافظ الغربية: حريصون على دعم المتفوقين في مختلف المجالات

أكد محافظ الغربية، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة زاخرة بأبنائها المتفوقين المتميزين وحرصهم على المشاركة في العمل المجتمعي والخيري.



جاء ذلك خلال حفل تكريم المحافظ، اليوم، للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية والحاصلين على المراكز الأولى وتكريم 11 طالبًا من المقيمين بمؤسسة "ثروت للرعاية الاجتماعية" لتشجيعهم على التفوق والتميز، كما تم تكريم العاملين بالمؤسسة تقديرًا لدورهم في رعاية الطلاب المقيمين.



وأضاف المحافظ - خلال كلمته - أن الوطنية تكتمل بالمشاركة في العمل المجتمعي الذي يعود بالنفع على المواطنين كما أنه يمثل إلتزام ديني وأخلاقي.. مشيرًا إلى أن تفوق الطلاب في مثل هذه الظروف يعد قصة كفاح لهم تعطيهم القدرة على استكمال مسيرة التنمية، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالمؤسسة لعملهم على مساندة الطلاب،ولجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدورها البارز في خدمة وتنمية المجتمع وعلى التنسيق الدائم مع المحافظة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.



من جانبه، قال محمد ثروت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن المحافظة حريصة على تنفيذ جميع الأعمال المجتمعية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، موجهًا الشكر لمحافظ الغربية لحرصه على المشاركة في تكريم الطلاب المتفوقين، مما يدفعهم إلى مزيد من التفوق والتميز.