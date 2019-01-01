والي ولاية البيض الجزائرية يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد

مثل محمد جمال خنفار والي ولاية البيض الجزائرية (شمال غرب)، اليوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر للاستماع إلى أقواله في قضية الفساد المتعلقة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.



وقال بيان للنائب العام بالمحكمة العليا إنه "في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من المستشار المحقق إلى محمد جمال خنفار والي ولاية البيض الحالي، في قضية محيي الدين طحكوت المتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة".



وأضاف البيان أن المستشار المحقق أصدر أمرًا بإطلاق سراح المتهم عقب سماع أقواله.