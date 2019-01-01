«كاف» يطالب الأندية المصرية بتحديد ملاعب الدور التمهيدي

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية سرعة تحديد تواريخ وملاعب مباراتي الذهاب والعودة للدور التمهيدي.



ومن المفترض أن تلعب الأندية المصرية الأربعة مباريات العودة لهذا للدور التمهيدي سواء لدوري الأبطال أو الكونفدرالية على ملعبها.



وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل لمباراة الذهاب، وأحد أيام 23 و24 و25 أغسطس المقبل.



وضمن الأهلي المشاركة في دوري الأبطال، بينما ما زالت البطاقة الثانية لدوري الأبطال حائرة بين بيراميدز والزمالك حتى الآن.