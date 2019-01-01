بطل العالم للكيك بوكسينج يكشف كواليس مشواره الرياضي

قال الكابتن صلاح عزازي، بطل العالم للكيك بوكسينج، إنه بدء مشواره في الكاراتيه ثم الكونغ فو، حتى وجد نفسه في الكيك بوكسينج، موضحا أنه تم تدريبه على يد العديد من المدربين العالميين.



وأضاف "عزازي"، خلال لقائه ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه لديه بطولة عالم في مدينة مانشيستر الإنجليزية في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم اكتشافه من قبل الكابتن جمال صبري والكابتن عبد المقصود جاد، وكان حينها يلعب كاراتيه وكونغ فو، فأعجبا بمهاراته الرياضية.



جدير بالذكر أن الكابتن صلاح عزازي من مواليد قرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 49 عامًا، تربى بالقرية، وعاش طفولته وشبابه بها، وينتمى لأسرة ريفية بسيطة.