تفاصيل تطورات إصابة ثنائي الأهلي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تحسن حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إجهاد العضلة الضامة.



وسيخضع وحيد لفحص طبي جديد اليوم، الاثنين، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المران الجماعي اليوم استعداداً للقاء المقاولون العرب.



ويغيب أحمد الشيخ عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بكدمة فى الإصبع خلال مشاركته فى مران الفريق أمس الأول السبت.



وأوضح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الشيخ اكتفى أمس بأداء جلسات علاجية في صالة الجيم وسيتحدد موعد مشاركته فى المران الجماعي بناءً على مدى تحسن حالته.