وزير الطيران يتابع استعدادات سفر حجاج الصعيد

تفقد وزير الطيران المدنى، مطار الأقصر الدولى للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار والاستعدادات اللازمة لسفر حجاج الوجه القبلي.



وزار الوزير صالات السفر والوصول الدولي والداخلي والمهبط وكاونترات الجوازات والمحطة ومركز العمليات، كما تفقد مسجد المطار الذي افتتح مؤخرًا والخيمة المكيفة المجهزة لاستقبال المودعين.



ورافقه خلال الزيارة، الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار هشام عيسى مدير مطار الأقصر الدولى.