رئيس اتحاد الكرة الجزائري يعتزم الاستقالة من منصبه

يعتزم خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاستقالة من منصبه، احتجاجا على الطريقة التي عومل بها من قبل السلطات العليا في البلاد.



وذكرت بعض التقارير ان زطشي في حالة غضب شديد، بسبب اقصائه من حفل التكريم الذي حظي به المنتخب بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.



ورجحت ذات المصادر أن يقدم زطشي على الاستقالة في اقرب وقت، لشعوره بانه غير مرغوب فيه من قبل كبار المسؤولين في الجزائر.



وغاب زطشي، عن الصورة الجماعية التي ظهر فيها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يتوسط المدير الفني جمال بلماضي، واللاعبين، كم لم ينال نصيبه من التكريم بوسام الاستحقاق، وهو الشرف الذي ناله اللاعبون والجهاز الفني والمدير العام للمنتخب حكيم مدان. فضلا عن جلوسه في اخر مقعد بالصف الأول في الحفل الرسمي الذي اقامته رئاسة الجمهورية لتكريم الفريق، بعيدا عن كبار المسؤولين، في حين أن الاعراف البروتوكولية تقتضي أن يكون إلى جانبهم.



إلى ذلك، كشف الموقع الالكتروني " سبورتس نيوز ديزاد"، أن تهنئة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، التي بعث بها إلى المنتخب بطل أفريقيا، استثنت رئيس الاتحاد خير الدين زطشي، معتبرا ذلك مؤشرا قويا على قرار السلطات بعزله.