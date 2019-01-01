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رياضة

صلاح عزازى: حصلت على بطل العالم في الكيك بوكسينج 17 مرة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:45 م
الكابتن صلاح عزازى
الكابتن صلاح عزازى
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قال الكابتن صلاح عزازى، بطل العالم للكيك بوكسينج، إن تحقيقه لهذه البطولة هو مجهود كفال سنوات كثيرة، موضحا أنه قام بتمثيل مصر في محافل دولة كثيرة في إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وجنوب أفريقيا وأمريكا.

وأضاف عزازي، خلال لقاءه في برنامج "من أول وجديد" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن حصل علي المركز الاول في بطولة العالم للكيك بوكسينج 17 مرة، ومرتين في المركز الثاني، ومرة وحيدة في المركز الثاني.

جدير بالذكر أن "صلاح عزازى" من مواليد قرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 49 عامًا، تربى بالقرية، وعاش طفولته وشبابه بها، وينتمى لأسرة ريفية بسيطة.
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