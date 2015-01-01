ولاية أمريكية تحظر بيع السجائر لمن هم دون 21 عامًا

رفعت ولاية أوهايو الأمريكية السن القانونية لشراء التبغ، والسجائر الإلكترونية وكل ما يتعلق بالتدخين، من 18 إلى 21 عامًا.



وينطبق الحظر على ورق صنع لفافات التدخين ومرشحات السجائر "الفلاتر"، وسوائل التدخين وغيرها من السلع المرتبطة بالتدخين بشكل أو بآخر.



ودخل قانون التدخين الجديد حيز التنفيذ فور التوقيع عليه من قبل حاكم الولاية، وكانت ولاية أوهايو تسمح للشباب بالتدخين من سن 18 عامًا.



وأصبحت ولاية هاواي أول الولايات الأمريكية، التي رفعت سن التدخين لـ21 عامًا في سنة 2015، وانضمت إليها فيما بعد، وفقًا لمؤسسة Tobacco 21، بين عامي 2016 و2017 كاليفورنيا وأوريجون ونيوجرسي ومين.



كما انضمت، منذ بداية العام 2019، ولاية كونيتيكت وواشنطن وإلينوي وبضعة ولايات أخرى لهذا الحظر، الذي يمنع الأشخاص من شراء السجائر لمن هم دون 21 عاما.