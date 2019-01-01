نانت يضم نجم المنتخب الجزائري

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الإثنين، عن تدعيم صفوفه بأحد نجوم المنتخب الجزائري، الفائز مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري.



وأشار النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إلى التعاقد مع لاعب الوسط مهدي عبيد، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ديجون الذي قضى بين صفوفه 3 مواسم.



وأوضح أن عبيد (26 عاما) وقع عقدا يربطه بالفريق الكناري لثلاثة مواسم، تمتد إلى صيف 2022.



ولفت الموقع الرسمي لنادي نانت إلى أن مهدي عبيد لا يعد غريبا على أجواء الدوري الفرنسي، حيث لعب لناديي ديجون ولانس، كما ارتدى قميص نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وجونستون الاسكتلندي، وباناثينايكوس اليوناني.



كما رحب نادي نانت عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بلاعبه الجزائري بعبارة "وان تو ثري.. فيفا المهدي".