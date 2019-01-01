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غدا.. إجازة رسمية في البنوك
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:36 م
طارق عامر
حسن كامل
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أعلن البنك المركزي، أن غدا 23 يوليو إجازة رسمية في كافة البنوم العامة بمصر على أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 24 يوليو.
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