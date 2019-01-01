حكيمي يقطع عطلته للحاق بمعسكر دورتموند

عاد المغربي أشرف حكيمي إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، بعد مشاركته مؤخرًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وقطع الدولي المغربي عطلته الصيفية في وقت مبكر، من أجل اللحاق بباقي رفاقه في كتيبة أسود الفيستيفال.



وكشف النادي الألماني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن عودة صاحب الـ20 عامًا، تمهيدًا للانخراط في التدريبات، استعدادًا للموسم المقبل.



وخضع اللاعب، المعار من ريال مدريد الإسباني، للفحوصات والاختبارات الطبية، كإجراء روتيني مع بداية فترة الإعداد.



ولم يكشف النادي عما إذا كان حكيمي سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام لباقي زملائه في الجولة التحضيرية للموسم المقبل أم سينتظر عودتهم قبل مواجهة بايرن ميونخ يوم 3 أغسطس المقبل في كأس السوبر الألماني.



وبدأ دورتموند استعداداته مؤخرًا للموسم الجديد، حيث خاض مباراتين وديتين ضد سياتل ساوندرز الأمريكي وليفربول الإنجليزي، كما يستعد لمواجهة أودينيزي الإيطالي، السبت المقبل.



يذكر أن المنتخب المغربي ودع أمم إفريقيا مبكرًا، بعدما تعرض للإقصاء من دور الـ16 على يد بنين بركلات الترجيح.

