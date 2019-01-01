بريطانية ترغب بالزواج من "شمعدان"

تستعد شابة بريطانية تبلغ من العمر 35 عاما الزواج بشكل غير رسمي من "شمعدان"، كانت قد اشترته في أحد المزادات عبر الإنترنت.



الشابة البريطانية والتي تعرف باسم أماندا ليبرتي وهي من مدينة ليدز البريطانية، تنوي الزواج من "شمعدان" كانت قد اشترته في مزاد علني بسعر وصل لـ400 جنيه إسترليني.



وقالت أماندا بأنها وقعت بحب الشمعدان، وتعتني به كل ليلة حيث تقوم بتنظيفه وتلميعه، كما أنها ارتدت خاتم الخطبة.



وأضافت أماندا "الكثيرون يعتبرون ما أقوم به ضرب من الجنون، لكني لست مجنونة".



وقبل أن تقتني الشمعدان كانت أماندا متيمة بحب تمثال الحرية، لدرجة أنها غيرت اسمها.