الوكالة الدولية للطاقة: نراقب التطورات في مضيق هرمز

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن حق المرور الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل المخاوف من أن احتجاز إيران ناقلة بريطانية في المضيق الأسبوع الماضي قد يفضي إلى تعطيلات للإمدادات التالية من منطقة الخليج الغنية بالطاقة.

وقالت الوكالة في بيان "للمستهلكين أن يطمئنوا بأن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميا."

مضيق هرمز ممر نقل بحري حيوي لتجارة الطاقة العالمية. وقالت وكالة الطاقة إن حوالي 20 مليون برميل من النفط تُنقل يوميا من خلال المضيق، بما يعادل نحو 20 بالمئة من المعروض العالمي.